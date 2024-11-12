南機場社宅案遭疑卡關 北市：要求補正中未卡案

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（中央社記者劉建邦台北12日電）國家住都中心董事長花敬群今天說，擬在台北市南機場附近以公辦都更推社宅，但因北市府要求公益回饋卡關。北市更新處回應，此案未提出公益性構想等細節，已要求補正並未卡案。

花敬群上午出席國家住宅及都市更新中心主辦台北市信義區「兒福B2基地公辦都更案」記者會，會後受訪提到，在台北市植物園、南機場附近有一塊地，已與台北市政府談得差不多，目前最大的困難是「台北市政府要求我們要回饋，是讓我們無法接受的事」。

針對花敬群說法，台北市政府都市更新處透過文字回應表示，依都市更新條例及台北市公辦都更實施辦法規定，公辦都更應具公益性，以增進公共利益，無論中央或台北市公辦都更案，依規定皆需捐贈公益設施。

更新處指出，針對國家住都中心個案是在8月向北市府申請擔任實施者，經收文後，發現未提出更新公益性構想、基本說明不一致等細節，所以退回要求重新補正，但至今仍未提交補正資料，所以市府無法續行程序。

更新處表示，為因應地區公益需求，都有滾動檢討並定期公告「捐建公益設施項目一覽表」，以充實地方公益性。針對國家住都中心個案，不管是在都更審議或相關行政程序都有積極協助，絕無卡案一事。

依國家住都中心4月初新聞資料提到，台北市中華路2段的9號基地在去年10月受內政部指示興辦社會住宅，目前已完成可行性評估，未來在時間配合下，將盡力協助南機場整宅都市更新，提供安置所需。（編輯：李錫璋）1131112