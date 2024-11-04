議員率原民陳情盼續住國宅 新北：爭取建原民社宅

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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北原住民議員宋雨蓁今天率眾到議會旁聽及陳情，希望昔日接受安置的族人能在國宅續住，晚年不要流離失所；市長侯友宜表示，能同理心看待，將爭取中央經費興建原民專屬社宅。

新北市議會今天進行市政總質詢，無黨籍議員宋雨蓁 Nikar．Falong關注原住民族居住議題，她帶領族人到議會旁聽，還遞交陳情書給侯友宜。

她表示，台北縣政府時期曾訂定「三峽隆恩埔段原住民短期安置所出租國宅政策案」，預計安置包含溪洲部落拆遷戶42戶，合計150戶，原以為配合政府拆遷換得永久安置，但新北市政府2016年修訂原住民出租住宅管理要點後，使得族人在步入中老年後，又要再一次面臨流離失所的困境。

她表示，因為月收入超過新台幣3萬2800元或曾繼承長輩超過650萬元不動產，都會被趕出國宅，希望侯友宜能實現「安居樂業」政見，更寬容方式對待族人。市府應秉持當年對族人的安置承諾，以及落實住宅法與原住民基本法，儘快興建原民專屬社宅。

她表示，先前規劃原民專屬社宅在樹林南園段興建，後來又改柑園段，最後沒有下文，最近又傳出在淡水望高樓段583-2號等地段區域。

侯友宜表示，鼓勵原住民居住社宅，大家以同理心來共同面對問題，因為望高樓段基地不大且狹長，不好蓋社宅，但附近另有國有地，會責成城鄉局和國土署協調，看怎麼整合兩塊地蓋社宅。另外，也會持續爭取南園段興建原民專屬社宅，也希望中央能多幫忙。

原民局表示，新店區中正、三峽區隆恩埔原民社宅長年來提供原住民族人承租，迄今仍有109戶候租戶正在等待，為落實居住正義，每2年依規定針對承租戶辦理續租資格審查，確保住宅資源合理分配。

原民局表示，此次審查無法續租的拆遷戶共7戶，分別是新店6戶、三峽1戶，原因為不符合原民住宅出租管理要點中財稅所得限制規定，也就是於北北基桃4縣市持有自有住宅，或每人月所得已逾新北市最低生活費2倍（3萬2800元）。

對於拆遷戶希望市府遵守承諾給予其長久居住地點之訴求，原民局回應，在調閱歷史資料檔案過程中，並未發現承諾永久居住的紀錄。（編輯：李錫璋）1131104