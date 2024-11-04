台中大里光正三期社宅動土 預計117年完工

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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中大里光正段第三期好宅（社會住宅）今天動土，預計民國117年完工。市長盧秀燕說，台中目前完工及開工戶數突破9000戶，預計她任期內會增加到1萬戶，希望持續照顧市民。

動土典禮今天在建築預定地舉辦，盧秀燕與台中市議員林碧秀、李天生、林德宇、劉士州及當地民意代表等人皆出席。

盧秀燕會中致詞時表示，大里區光正段第三期好宅，基地位於竹仔坑，是台中興建好宅的重點區域，一期已完工入住201戶、二期預計明年完工提供232戶，三期則預計117年完工提供600戶，整體戶數將達到1033戶。

盧秀燕提到，台中市人口已破285萬，市府在養兒育女方面給予許多協助，興建社宅的目的也是希望幫助育兒的家庭。台中目前完工及開工社宅戶數突破9000戶，已達到9067戶，市府將繼續加碼，預計在她任期內會增加到1萬戶，希望持續照顧市民。

台中市住宅發展工程處說明，本次動土的三期基地以「共好聚落，城食樂活」為設計主軸，預計規劃地上13層、地下2層，共計興辦600戶住宅，透過空中迴廊等設施進行三期的建築串聯，串接不同機能的共好空間，達成共同照顧、相互扶持目標，全案預計117年完工。（編輯：李淑華）1131104