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桃園市政府推動無菸社宅 首件違規累犯住戶搬離

2024/10/27 11:23（10/27 15:28 更新）
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桃園市政府住宅發展處8月起嚴格執行社宅禁菸規定，八德區某社宅住戶經舉報查證屬實，累犯達3次已終止租約，首例違規住戶已於10月25日搬離。（桃園市政府住宅發展處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年10月27日
桃園市政府住宅發展處8月起嚴格執行社宅禁菸規定，八德區某社宅住戶經舉報查證屬實，累犯達3次已終止租約，首例違規住戶已於10月25日搬離。（桃園市政府住宅發展處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年10月27日
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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市政府住宅發展處8月起嚴格執行社宅禁菸規定，只要在社宅範圍內吸菸經舉報查證屬實，累犯達3次即終止租約。首例違規住戶已於10月25日搬離，展現市府推動無菸社宅決心。

住宅發展處今天表示，政策實施以來累計已有22名住戶因吸菸行為被舉報，其中八德某社宅祖孫3人同住，因孫子多次在室內開窗抽菸，鄰居因長期受菸味困擾錄影舉報，由於違規住戶累計點數已達標準，市府依規定終止租賃契約，並已於10月25日搬遷。

至於其餘21戶，住宅發展處指出，依據桃園市社宅住戶管理規約規定，因為是首次被舉報，已遭到警告並記10點違規點數，第2、第3次將各記30點，累計達60點者，租賃契約將被終止，也就是說，只要遭舉報查證屬實3次，就會終止租約。

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住宅發展處強調，目前桃園市有12處社會住宅，共入住4211戶，排隊等候入住民眾仍很多，吸菸行為不僅危害個人健康，也影響其他住戶的生活品質，呼籲住戶共同遵守禁菸規定。

住宅發展處指出，7月舉辦的社宅住戶座談會中，住戶意見多集中於租金、租期及鄰居吸菸三大議題，對菸害反應最為強烈，市府早已明訂社宅皆為禁菸社區，並設有違規記點機制，以勸導為主、記點為輔，但隨著違規情況增加，也針對吸菸違規記點機制進行調整。（編輯：張銘坤）1131027

#桃園市
#桃園市政府住宅發展處
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