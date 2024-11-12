南機場社宅案卡關 花敬群：因北市府要求公益回饋

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（中央社記者陳俊華台北12日電）住都中心董事長花敬群今天說，擬在台北市南機場以公辦都更方式推動社宅，1.2公頃基地約可蓋700多戶，但北市府要求公益回饋而卡關，「100%公益的案子，為什麼還要進行公益回饋？」

國家住宅及都市更新中心主辦台北市信義區「兒福B2基地公辦都更案」，花敬群上午與冠德建設董事長馬志綱進行簽約儀式，並邀內政部長劉世芳擔任見證人。

花敬群會後受訪表示，住都中心的公辦都更案，現階段台北市是主力、一部分在新竹，後續新北市、高雄市陸續都會推出案子，並持續和國土署、地方政府洽談，只要對地區發展重要的案子都會來做。

花敬群說，過去社會對都更的概念，比較不認為是國家需要的重大政策、具公益性，反而站在各自立場思考；地方政府都更審查效率、量能相對不足，「不要嘴巴說重視都更，把實際該有的資源配備和態度展現出來，才是重點」。

花敬群指出，後續會以公辦都更方式，全案推動社會住宅，由住都中心擔任實施者與出資人。在台北市植物園、南機場附近有一塊地，已與台北市政府談得差不多，目前最大的困難是「台北市政府要求我們要回饋，是讓我們無法接受的事」。

花敬群表示，住都中心蓋的全都是社宅，沒有賣任何一間房子，完全是借錢來蓋，但是台北市政府竟然要求公益回饋，「100%公益的案子，為什麼還要進行公益回饋？」，他看不懂要回饋什麼，因此本案暫時卡住。

花敬群說，這個案子基地約1.2公頃，約可蓋700多戶社宅，真的很希望可以趕快推動；台北市政府要求住都中心捐2%樓地板面積，「希望台北市政府趕快放手」，讓住都中心為台北市民服務。（編輯：張良知）1131112