解決社宅上兆元融資需求 首檔永續債有望明年推出

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（中央社記者張璦台北21日電）政府規劃興建25萬戶社宅，為解決融資需求，相關官員表示，規劃推出中央首檔永續債，提供保險業投資，預計最快年底可完成相關法制作業，明年可望推出，屬乙類公債，未來營運收益作為還本付息的財源。

內政部今年4月在提供給立法院的專題報告中指出，目前直接興建社會住宅，地方政府藉由內政部成立的融資服務平台媒合向銀行取得融資，國家住宅及都市更新中心也採聯貸方式取得較低利率融資，未來8年興建資金更為龐大，興建25萬戶社會住宅預估至少需1兆元融資資金，未來國家住都中心將研議發行永續發展債券，以降低中心的融資利息財務負擔。

相關官員今天表示，政府推動兆元投資方案，希望將保險業資金引導至公共建設，目前規劃推出中央首檔永續債，標的為國家住都中心社會住宅，是具有自償性的乙類公債。由於ESG已成為國際顯學，金融業也非常重視，目前評估業界樂意參與籌募資金。

相關官員指出，未來永續債籌募資金用於建設社宅，相關營運的租金收入，扣除營運成本之後，就可支付本息。

官員表示，目前相關法制作業應有機會在今年完成，接下來進入發債前置作業，預計明年推出，將有望成為第一檔中央政府的永續債，同時也是社宅第一檔永續債。（編輯：林淑媛）1131121