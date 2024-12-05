自小客車違停斑馬線 卻因未拍到駛離畫面檢舉無效

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）網路流傳一段影片為民眾檢舉一輛自小客車違停斑馬線上，害至少5行人被迫繞行。高雄苓雅警分局今天表示，由於影片沒有駛離畫面檢舉無效，後續將針對此路段加強違規取締。

有民眾在YouTube頻道「WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台」分享一段黑色自小客車違停在高雄苓雅區三多三路、文橫二路口斑馬線上影片，由於過程中5名過馬路行人無法行走斑馬線被迫繞道，拍攝者也透過此影片檢舉違停車輛，但卻收到「因違規事實不明確，不宜逕行舉發」回覆。

對此，高雄市政府警察局苓雅分局今天上午回應，經查此案為警方接獲警政信箱交通違規檢舉，違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第1款「在行人穿越道臨時停車」。經檢視影片內容，未符交通檢舉相關規定，故不予舉發。

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苓雅分局說明，依交通部公共運輸及監理司「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條施以勸導審核認定原則」，檢舉違反道路交通管理處罰條例第55條，須有上、下客、貨臨時停車及時間未滿3分鐘停車及駛離照片或影像。但因此案所附影像資料沒有違規車輛駛離畫面，未符規定，故不予舉發。

苓雅分局呼籲，民眾使用道路務必遵守道路交通規則，將持續宣導用路人遵守交通規則，並請派出所及交通分隊針對案內路段加強違規取締告發，以維護市民交通安全。（編輯：陳清芳）1131205