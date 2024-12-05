本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
陸軍基隆祥豐營區迫砲爆炸後截肢重生 洪姓中士裝仿生手臂返部隊
首頁 / 地方

金門航空站獲空側認證 續提供安全便捷服務

2024/12/5 16:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門5日電）金門航空站今天透過新聞稿說，經交通部民用航空局審核，航空站已獲「空側認證證書」，代表有能力在認證有效期內繼續維持符合相關規定，提供旅客安全便捷機場空側服務設施。

金門航空站表示，金門機場空側範圍占地約1.5平方公里，每日約80架次航班起降，相關跑滑道標誌標線、人員裝備及空側作業程序等項目，都須與時俱進提升標準，才能符合最新安全規範。

航空站主任洪念慈說，金門航空站去年5月向民航局提出空側認證申請，經民航局實地查核作業程序、空側指示牌、作業勤務、裝備及設置等各項目後，經1年多獲審查通過，並在3日核發證書。

此外，金門航空站經金門縣政府推薦，參與環境部舉辦的全國績優公廁評比，獲全國20處績優公廁之一，並獲評為特優。

洪念慈表示，金門航空站2020年以接軌國際機場標準，規劃廁所改善工程，提升硬體設備、搭配在地化裝置藝術，增添人性化設計，如溫熱水龍頭、點字觸摸配置圖與廁間使用情形智能顯示等。

洪念慈說，航空站未來會繼續兼顧安全、舒適，提供每年平均230萬旅客優質服務。（編輯：李明宗）1131205

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.105
更多編輯台推薦新聞：