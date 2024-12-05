金門航空站獲空側認證 續提供安全便捷服務

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（中央社記者吳玟嶸金門5日電）金門航空站今天透過新聞稿說，經交通部民用航空局審核，航空站已獲「空側認證證書」，代表有能力在認證有效期內繼續維持符合相關規定，提供旅客安全便捷機場空側服務設施。

金門航空站表示，金門機場空側範圍占地約1.5平方公里，每日約80架次航班起降，相關跑滑道標誌標線、人員裝備及空側作業程序等項目，都須與時俱進提升標準，才能符合最新安全規範。

航空站主任洪念慈說，金門航空站去年5月向民航局提出空側認證申請，經民航局實地查核作業程序、空側指示牌、作業勤務、裝備及設置等各項目後，經1年多獲審查通過，並在3日核發證書。

此外，金門航空站經金門縣政府推薦，參與環境部舉辦的全國績優公廁評比，獲全國20處績優公廁之一，並獲評為特優。

洪念慈表示，金門航空站2020年以接軌國際機場標準，規劃廁所改善工程，提升硬體設備、搭配在地化裝置藝術，增添人性化設計，如溫熱水龍頭、點字觸摸配置圖與廁間使用情形智能顯示等。

洪念慈說，航空站未來會繼續兼顧安全、舒適，提供每年平均230萬旅客優質服務。（編輯：李明宗）1131205