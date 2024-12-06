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「棒球故鄉」台東紅葉部落 淘汰球具搭建耶誕樹

2024/12/6 10:32（12/6 10:46 更新）
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台東紅葉谷綠能溫泉園區和紅葉部落居民，以淘汰的球棒、手套等球具搭建逾3米高的耶誕樹。（紅葉谷綠能溫泉園區提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年12月6日
台東紅葉谷綠能溫泉園區和紅葉部落居民，以淘汰的球棒、手套等球具搭建逾3米高的耶誕樹。（紅葉谷綠能溫泉園區提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年12月6日
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（中央社記者盧太城台東縣6日電）棒球的故鄉–台東紅葉部落，今年以淘汰的球棒、手套等球具搭建逾3米高的耶誕樹，今晚點燈，同時即日起至月底只要捐贈手套等球具可享有免費紅葉谷溫泉戲水。

民國57年台東紅葉少棒打敗世界強棒日本關西少棒聯隊，讓台灣棒球登上世界舞台。

為了傳遞溫暖與傳承紅葉精神，紅葉谷綠能溫泉園區和當地民眾運用鄉內各國小淘汰的棒球、球棒、手套等，打造出棒球耶誕樹，11月底剛完工時恰巧傳出好消息，世界棒球12強賽，台灣隊奪冠。

紅葉谷綠能溫泉園區營運長孫薈茹今天告訴中央社記者表示，這次耶誕節的點燈活動，紅葉谷綠能溫泉園區希望與延平鄉民攜手，在分享溫暖與愛的同時，重拾紅葉少棒的輝煌記憶，並注入全新活力。讓紅葉的光輝持續閃耀，也為延平的未來共同點亮新希望。

孫薈茹表示，今晚點燈會邀請延平鄉長、各村村長、紅葉國小校長與學生、武陵國小校長、桃源國小校長，及過去1968年紅葉少棒球隊的成員邱春光共同參與。

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點燈活動中也特別融入延平在地文化的特色料理，由紅葉谷的尋星廚房攜手各村部落媽媽，設計出充滿地方特色的「尋蹤．延平的舌尖秘境」餐宴。

孫薈茹表示，除了點燈儀式與在地饗宴，紅葉谷更以實際行動支持部落的下一代發展體育長才，推出「捐贈棒球．逐造夢想」公益活動。自6日起至31日，遊客只要捐贈棒球6顆、棒球手套、球棒，即可免費享受紅葉谷溫泉戲水。捐贈的棒球物資將全數贈予延平鄉內的各個國小，作為孩子們在未來體育發展的實用資源。（編輯：謝雅竹）1131206

台東紅葉谷綠能溫泉園區以淘汰的球棒、手套等球具搭建耶誕樹；並推出公益活動，即日起至31日，遊客只要捐贈棒球手套等球具，即可免費享受紅葉谷溫泉戲水。中央社記者盧太城台東攝 113年12月6日
台東紅葉谷綠能溫泉園區以淘汰的球棒、手套等球具搭建耶誕樹；並推出公益活動，即日起至31日，遊客只要捐贈棒球手套等球具，即可免費享受紅葉谷溫泉戲水。中央社記者盧太城台東攝 113年12月6日
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