鐵路高架橋合攏連結 象徵嘉市都市縫合第一針

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（中央社記者姜宜菁嘉義市6日電）嘉義市正進行鐵路高架化工程，今天凌晨北興陸橋上空完成跨越合攏作業，象徵嘉義市都市縫合的第一針，前、後站都市縫合實質進展又往前邁進了一大步。

嘉義市長黃敏惠表示，鐵高工程是啟動都市縫合及經濟再發展的嶄新契機，承載繁忙通行車潮、串聯前後站的陸橋、地下道將功成身退，新道路銜接、老舊屋舍的再造及大街廓區域的都市更新將陸續推動。

嘉義市府也會持續推動包含容納新地標、新門戶、新樞紐及藝文商業特區4大亮點的嘉義大車站計畫、文化新絲路2.0計畫；串接高鐵、台鐵及林鐵的嘉義輕軌藍線計畫；攸關大嘉義地區大眾運輸長遠發展且完整軌道路網的生活新路網旗艦計畫等。

交通部鐵道局中部工程分局說，為維持高架鐵路橋跨越北興陸橋上空施工期間，得以維持前、後站的通行，特別引進全國首創「支撐先進全跨懸吊工法（中路式工法）」施工。

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中部工程分局指出，此種工法優點除了可維持高架鐵軌下方的行車空間，也能減少對市民車輛視野限制的影響，避免了長時間施工期間阻斷陸橋通行。

嘉義市交通處表示，北興陸橋為配合鐵路高架化施工需要，已採全時段限高與部分期間實施夜間封閉交維措施，呼籲超過限高的大型車輛應提早改道，以維持施工中跨越橋體安全，並維持交通順暢，減輕施工交通衝擊。（編輯：謝雅竹）1131206