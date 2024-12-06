彰化日治老屋八卦園旅館燒毀 部分屋主爭取都更

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（中央社記者鄭維真彰化縣6日電）彰化市光復路近百年建物前八卦園旅館日前遭火噬，部分屋主認為非文資建物，希望爭取都更重建；彰化縣建設處表示，後續將視同意比例輔導自主更新或採危老重建辦理。

彰化市長安街今年7月有民宅疑電風扇電線起火，延燒10棟民宅，其中波及光復路7棟日治時期興建的八卦園旅館。

根據國家文化記憶庫說明，八卦園旅館具當時流行現代建築風格，約興建於大正到昭和初年間，是和洋折衷3層樓連棟大型建築。

1名屋主向媒體表示，老屋慘遭祝融難以整修，目前部分屋主同意要參與都更重建，由於此處位於台鐵彰化車站附近，若縣府能協助受災戶都更成功，相信不僅能提升居住環境品質，也可帶動商圈發展。

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縣府建設處表示，彰化市舊城區都市更新地區目前已舉辦4場社區巡迴座談會，因建物及土地均屬私有產權，且地主是否參與都更尚未整合完成，後續將視同意比例，輔導自主更新或採危老重建方式辦理。

文化局說，燒毀的老建物未被提報申請為文資建物，因此無文資身分，不適用文化資產修復；不過屋齡超過60年，屋主若有意按照老屋外貌修繕，可申請老屋修繕計畫補助，彰化市老屋修繕最高可補助新台幣50萬元。（編輯：郭諭儒）1131206