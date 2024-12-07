基隆青年電動機車新方案 擬增3款車月補助千名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆7日電）基隆市政府推出公益青年就業電動機車計畫，新方案規劃「專案車款」及「新購車款」，採線上登記，每月補助1000名，「專案車款」增加2家廠商共3款車，預計明年1月受理申請。

基隆市環保局從去年9月受理申請補助，今年在3月29日放寬申請年齡，從事公益、淘汰舊燃油機車則以鼓勵取代強制，市府今年7月間暫停受理，據市府統計已有1萬5266人提出申請。

根據市府向議會提交的規劃資料，新方案「專案車款」除原有的光陽和中華汽車共3款車款外，新增泓創綠能（Zau）2款車，及鼎泰車業（三陽機車SYM）1款車，共有4家車商6款車，環保局將按往例補助車體及月資費，且4家車商都有0元月資費方案可供民眾選擇。

「新購車款」部分，市府規劃一次性補助車體，由申請人選擇經中央公告符合安規的車款，市府補助車體新台幣5萬3000元，及中央補助5100元至7000元，因此申請人最高可獲得6萬元補助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於申請條件，新方案將淘汰舊燃油機車列為必要條件，車籍須於民國110年12月31日前設籍基隆市且連續在籍，申請人年齡則介於20歲至45歲，須於110年12月31日前設籍基隆市，且連續在籍。

此外，環保局規劃每月補助1000名，每月15日前辦理線上登記作業，若當月申請人數大於1000名，將採線上抽籤，並在網路公布可申請人名單，民眾接獲簡訊通知後，以市府產業發展處公告的電動機車友善車行為窗口，辦理申請文件提交作業。（編輯：林恕暉）1131207