高雄市杉林瓜瓜節邁入15年 邀民眾吃瓜買瓜

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄市「精彩15瓜田盛宴」杉林瓜瓜節今明2天在杉林區上平公園登場，高雄市農業局長張清榮表示，杉林是高雄的瓜果故鄉，生產的各式瓜果質優味美，其中以南瓜、苦瓜、木瓜為大宗。

杉林瓜瓜節今年邁入第15屆，張清榮今天致詞時表示，杉林是高雄的瓜果故鄉，藉著節慶活動加深民眾對在地農產的認識，為期2天的活動內容精采豐富，歡迎民眾到杉林區體驗農村風貌和樂活休閒氛圍。

農業局表示，杉林區位於旗山、美濃北方，擁有自然環境優勢、無污染農業生產環境的農業鄉鎮，以生產豐富瓜果類聞名，素有高雄「瓜果故鄉」美譽。種植面積184公頃，其中以南瓜74公頃為大宗、苦瓜50公頃次之、木瓜39公頃第三，其他還有胡瓜、絲瓜等。

為了推廣杉林區冬季農產，杉林區農會結合農產美食與農村體驗活動舉辦「瓜瓜節」，現場除了可體驗閩南、客家與原住民文化，還有杉林特有瓜類雕刻展；民眾可選購當令在地農特產品；品嘗客家米食、原住民烤肉等。

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活動也邀請「型男大主廚」楊盛堯（Max）以當季瓜果為食材進行創意料理秀，教民眾如何將日常瓜果創意入菜，提升食材的多樣應用。市集購物可累積集點，兌換親子手作體驗活動，如南瓜造型包、親子摺紙、多肉盆栽DIY等，藉此深化食農教育。

今天開幕活動包括中央社董事長李永得、農業部司長陳俊言、高雄市議員林富寶、朱信強、林義迪等人皆出席開幕活動。（編輯：謝雅竹）1131207