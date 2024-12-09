台南國中生踏查古道萌興趣 研究家鄉水圳參賽拿第1

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市和順國中2名學生在參與烏山頭水利古道踏查活動後，萌生調查學校附近水資源及水圳歷史興趣，以調查成果參加全市國中小獨立研究競賽，獲國中組人文社會科學類第1名。

和順國中校長杜俊興今天告訴中央社記者，2年級學生張右勳、葉又瑀在暑假期間參加台江人文營活動，結合菁英班特色課程探究與實作，完成獨立研究報告，以「『藝』起看看我的『加』鄉－談直加弄圳的藝術共創與再生」為題，參加台南市113年度國中獨立研究競賽抱回大獎。

杜俊興表示，學生以參與烏山嶺東西口越嶺步道健行活動時，沿路觀察烏山頭水庫附近地貌起伏、植物分布及水利設施，對嘉南大圳歷史人文有初步認識，並發現學校附近的直加弄圳（安順寮排水線）與水資源也有很大關係，因此萌生進一步探索想法。

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杜俊興指出，學生研究過程包括透過台江植物敲染完成的地圖，了解直加弄圳附近植物分布與環境生態關係，並使用故事牆及模型解釋直加弄圳水資源變化及人文發展。同時進行戶外踏查，參觀水質淨化場，採集周邊植物和直加弄圳水源，製作水和植物的意象，強調環保意識，也讓大家更認識直加弄圳。

杜俊興表示，學生研究過程中意外發現，烏腳病不是只有在北門地區發生過，在自己居住地區附近居民也曾經歷過，還從舊報紙中得知安南區自來水設備因烏腳病事件獲得補助，不僅增進對水資源及環境保護的認識，也希望透過研究成果，促進社區民眾更重視水資源與環境永續發展。（編輯：張雅淨）1131209