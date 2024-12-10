金門設國際醫療特區？陳福海：持續關注修法動向

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（中央社記者吳玟嶸金門縣10日電）立委陳玉珍提離島建設條例部分條文修正草案，增設離島國際醫療特區，有金門縣議員憂專業資格不確定醫事人員恐帶來風險。縣長陳福海說，將持續關注，波波醫師情形不能在金門發生。

金門縣議會第8屆第4次定期會，今天進行縣政總質詢，無黨籍議員吳佩雯針對國民黨立委陳玉珍提出「離島建設條例」第13條之1及之2修正草案，增訂設置離島國際醫療特區議題提出質詢，要求金門縣長陳福海表態。

吳佩雯表示，草案出來後引發不少負面聲浪，有人擔心因與對岸距離近，可能造成防疫破口等，而草案開放得聘僱外國醫事人員，「是否可能造成金門發生波波醫師事件翻版？」；吳佩雯說，如開放外國醫事人員，專業資格不確定的醫事人員可能帶來醫療風險，目前還只是草案階段，縣府應持續關注修法動向。

陳福海表示，透過「離島建設條例」修法，設置離島醫療特區的精神是對的，「但怎麼修茲事體大」；他也說，如果可以更廣泛跟更多地方民意代表、醫事機構充分討論，法案才會更完整。

陳福海說，所謂波波醫師的情形不能在金門發生，應該要限定特定國家的醫療證照，或者醫學院的認定，這部分在法條中沒有明文規定，未來將持續關注。（編輯：郭諭儒）1131210