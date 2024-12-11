12強國手江國豪回麥寮高中 勉勵後輩允諾指導球技

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）世界12強棒球賽台灣隊國手江國豪今天返回母校麥寮高中，受到學弟妹們熱烈歡迎，雲林縣長張麗善頒贈100萬元獎金，江國豪勉勵學生們奮鬥到底，並允諾未來有空將返校指導球技。

江國豪從麥寮高中畢業後，至國立灣體育運動大學就讀，近年返回雲林縣東勢鄉置產並入籍；江國豪今天回母校與學弟妹分享心路歷程，和大家跳應援曲；他所到之處受到全校師生熱烈歡迎，師生爭相要求合照、簽名，展現高人氣。

江國豪表示，12強開賽時外界皆不看好台灣隊，球員們唯一信念為打好每一場球賽，期勉學弟們在遇到瓶頸或挫折時，要努力突破那道牆迎接成功到來。

他說，以前求學時設備不好、重訓器材簡陋，也沒有發球機，就連球都是破的、球棒掉漆及凹陷，現在有自動發球機，設備改善很多，也希望各界能夠多支持棒球，讓好的人才能夠留下來。

麥寮高中高三學生張彥澤、徐磊受到美國大聯盟關注；江國豪指出，麥寮高中棒球隊近幾年成績不錯，希望他們能夠繼續努力，倘若他有空會去看比賽或者返校指導球技，更提到徐磊比他高中時還要強。

他期望雲林縣府可以將好的教練和選手留在雲林，讓雲林不是棒球沙漠，同時各大企業願意付出，讓選手有更好的訓練環境。

張麗善強調，江國豪不僅是麥寮、雲林之光，更是世界之光，縣府近年投入各項軟、硬體資源在棒球訓練上，期待培養更多優秀的棒球人才，明年雲林縣承辦全國運動會，也會邀請江國豪擔任嘉賓。

除了張麗善頒贈新台幣100萬元獎金，東勢和麥寮鄉公所分別發10萬元獎金給江國豪，稱讚他是雲林之光。（編輯：謝雅竹）1131211

世界12強棒球賽台灣隊國手江國豪（右4）11日返回母校麥寮高中，縣長張麗善（左4）頒贈新台幣100萬元獎金，張麗善表示，雲林縣將承辦全國運動會，也會邀請江國豪擔任嘉賓。中央社記者姜宜菁攝 113年12月11日