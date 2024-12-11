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金門女兒王晴任跨年宣傳大使 表演卡司揭曉

2024/12/11 22:26
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（中央社記者吳玟嶸金門11日電）2025金門跨年晚會今天揭曉表演卡司，由金門出身藝人王晴擔任宣傳大使，並將有金曲歌王荒山亮、億萬點閱率歌手林芯儀等，與金門鄉親跨年同樂。

由金門縣文化局主辦「樂福金門閃耀迎新」2025金門跨年晚會，今天除舉行記者會揭曉表演卡司，也邀請金門在地出身藝人王晴返金擔任評審，共同選出3組金門在地表演團隊。

文化局長呂坤和表示，本次跨年晚會卡司橫跨老中青3代，包括金曲歌王荒山亮、億萬點閱率歌手林芯儀、民歌手陳宏銘、「明日之星」出身新世代歌手郭忠祐等，在親子互動上則邀請金門出身兒童界偶像泡芙姐姐到場同樂；呂坤和說，過去跨年晚會較少在東半島舉行，這次將在金湖新市里舉行，邀請金門鄉親來到金湖一同跨年倒數。

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王晴表示，此次受邀擔任2025金門跨年晚會宣傳大使，身負推廣金門責任，很開心能為自己家鄉盡一點心力，這也是首次出席金門跨年，將會帶來還沒發行的新單曲與大家見面；王晴說，對於跨年晚會表演很興奮也很期待，金門是美麗又獨特地方，邀請大家到金門共襄盛舉。

文化局也透過新聞稿表示，今年跨年除邀請明星藝人表演，也舉辦在地表演團隊徵選，選出KIM SQUAD（有緣作伙）、Candy一顆糖及浯洲揚琴樂團3個團體，與民國113年金門傑出演藝團隊「金門棠風舞蹈團」共同參加金門跨年晚會演出。（編輯：陳仁華）1131211

呂坤和
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