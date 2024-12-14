卓榮泰彰化參香祈福 王惠美爭取支持建設

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（中央社記者鄭維真彰化14日電）行政院長卓榮泰今天上午到彰化縣伸港福安宮、鹿港天后宮參香祈福，彰化縣長王惠美也出席，並向卓榮泰爭取加速推動縣內多項重大建設，希望讓彰化更進步。

王惠美表示，民國109年二林精密園區二階環境影響評估申請截至目前未有實質進展，希望行政院協助；伸港福安宮前國宅用地3日完成變更，規劃結合伸港青年住宅、社會住宅，也期盼中央政府盡早啟動設置。

她說，彰化車站鐵路高架化計畫111年通過，希望行政院加速相關進度；此外，捷運計畫、擴大彰化市東區都市計畫及規劃中彰化交流道特定區也爭取卓榮泰支持。

伸港福安宮主任委員曾添進表示，福安宮聖母殿重建完成，20日到22日辦重建慶成三獻醮大典，20日明華園總團在廣場公演，21日邀超級夜總會表演，22日聖母入火安座。

卓榮泰於鹿港天后宮參香後，聆聽導覽解說廟宇歷史及藻井等，隨後合照留影。（編輯：李明宗）1131214