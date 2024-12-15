台灣一貫道信徒滯陸 北市府允循管道全力協助

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）3名台灣一貫道信徒10月在中國大陸被逮捕，台北市政府今天表示，顯然陸委會及海基會的的溝通管道已經斷了，不過沒有關係，台北市長蔣萬安會依循適當管道全力協助。

海峽交流基金會秘書長羅文嘉13日呼籲蔣萬安在雙城論壇期間，向中共表達對3名台灣一貫道信徒在陸失去消息的關切。台北市副市長林奕華昨天表示，可能海基會與對岸溝通的管道全沒了，才會期待作為市政交流平台的雙城論壇來做這件事。

海基會昨天回應，海基會有各種不同管道，不過面對中共專制作風，台灣社會多一些關注，就會多一份幫助，「請北市府相關官員保持多一點基本人性，無論是什麼單位與角色，都應給予受害者家屬更多的溫暖和支持」。

台北市政府發言人殷瑋今天透過媒體群組表示，中央又希望北市府出面協助溝通，又不讓上海市台辦主任金梅到台北，「那我們要去找誰溝通呢？是不是有一點自相矛盾、自打臉的感覺？」

殷瑋說，顯然無論是大陸委員會還是海基會的溝通管道，現在都已經斷了，「不過沒有關係，海基會做不到的，台北市蔣市長會循適當的管道，全力來協助」。

他表示，如果是真心誠意的要幫助這些一貫道信徒，真正的作法不是開記者會做政治操作或消費這件事，而是循各種可能的管道真實表達意見。

台北市政府17日主辦第15屆台北上海城市論壇，向陸委會提交的上海訪團102人名單中，有11人未獲來台許可，包含金梅、上海市台辦副主任王立新與媒體等。（編輯：張銘坤）1131215