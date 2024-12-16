日本青森縣知事首訪台南 共譜台日交流願景

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市的友誼市日本青森縣，今天由知事宮下宗一郎帶隊拜訪台南市長黃偉哲。兩人初次會面提及台灣跟青森恢復直航，暢談包括半導體產業在內未來可以發展交流方向。

去年甫當選的宮下宗一郎等一行7人，由黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩，以及財團法人台南市台日文化友好交流基金會董事長李退之熱情接待。

黃偉哲感謝青森縣在今年初台南燈會時派代表前來參加，一同紀念台南迎接400週年，展現青森與台南一直以來深厚情誼，對於兩市一直以來積極促進彼此農業交流，持續擴展芒果與蘋果間交流。

黃偉哲提到，台南與青森都有半導體產業聚落，也都積極發展綠能，隨台灣跟青森恢復直航，希望未來雙方在半導體、綠能、教育、文化、物產上能有更多交流，共同推動兩市經濟與發展。

南市府今天新聞稿表示，宮下宗一郎提及今年是台南400週年，台南又是台灣的古都，非常期待此行台南一遊，尤其青森縣栽種的第1棵蘋果樹今年也剛好滿150週年，很感謝台南市對青森縣與弘前市一直以來的幫忙，經過這幾年努力，青森縣及所在城市也跟台灣許多地方開展交流。

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宮下宗一郎表示，期待未來雙方在教育、觀光、貿易，以及行政單位間交流；另外，雙方互相促進招商及投資，增加兩方就業機會，是最具體也最實際交流方式，此次訪團在台南停留時間非常短，希望下次能有更多時間好好體驗台南市的文化魅力，也邀請黃偉哲有機會到青森縣體驗知名的「睡魔祭」。

依台南市府資料，青森縣(Aomori Prefecture)位於日本本州最北端，2017年底跟縣內的弘前市一同與台南締結友誼市。青森縣是著名蘋果產地，產量占日本全國的58%，且出口的9成以上外銷台灣；青森縣三面被日本海、太平洋以及津輕海峽包圍，也是日本漁業重鎮。近年青森積極發展半導體以及離岸風電，成為除農漁業以外重點產業。（編輯：孫承武）1131216