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台南400風箏嘉年華 12/21起連2天曾文市政園區登場

2024/12/18 17:20
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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市政府今天宣布，「台南400風箏嘉年華」12月21日起連續2天在曾文市政願景園區登場，不只設置全台首座風箏迴廊，展出1000件風箏作品，還有千人湯圓宴，感受冬至習俗。

南市府體育局今天指出，「台南400風箏嘉年華」規劃風箏表演、DIY體驗、親子互動、千人湯圓宴及暖心牛肉湯，讓人感受濃厚節慶氛圍與創意風箏魅力。

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體育局表示，「台南400風箏嘉年華」將帶來冬日溫暖與親情。21日「千人一起過冬至吃湯圓」，品嘗熱騰騰湯圓，體驗冬至傳統習俗。22日則推出「暖心牛肉湯」，提供免費牛肉湯，在寒冷季節品嘗傳統美食，感受溫暖與人情味。

此外，現場更設置全台首座風箏迴廊，將展出1000件小學生和長者共同創作風箏作品，這些作品以「我的家鄉/我的夢想」為主題，每一幅風箏背後融入學童想像力及長者珍貴生命經驗，呈現跨世代藝術畫卷。（編輯：龍柏安）1131218

#台南市政府
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