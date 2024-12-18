農曆蛇年團圓 金門外帶年菜金鯧魚好彩頭昌盛有餘

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（中央社記者吳玟嶸金門18日電）金門金湖飯店今天公布蛇年年菜的菜色，預訂10人外帶年菜加贈進口莊園紅酒，從小年夜到大年初五，也都提供內用服務，提供金門民眾更多過年選擇。

金湖飯店今天舉行蛇年年菜發布會，介紹各2款外帶年菜及內用圍爐宴，外帶年菜有6人份「福蛇添喜賀新歲」、10人份「福蛇騰雲慶團圓」；內用則有大廳宴「金蛇賀歲闔家宴」，以及獨立包廂用餐「金蛇獻瑞團圓宴」。

此次，外帶年菜特色，包含「祥蛇賀歲聚寶盆」，以老母雞熬煮高湯，與在地小金門芋頭、豬肚等食材慢火熬煮的佛跳牆料理，還有「甘露蔥燒金鯧魚」，以少刺、肉質綿密金鯧魚搭配蔬菜熬煮醬汁製成。

金湖飯店總經理蕭一如表示，在1月10日前預訂付款外帶年菜都贈送品牌保溫袋、紅包袋，6人份的「福蛇添喜賀新歲」加贈象徵鴻運彩頭步步昇的手工蘿蔔糕，10人份的「福蛇騰雲慶團圓」加贈有陳年佳釀賀新春祝福的2013年進口莊園紅酒。

蕭一如也說，內用圍爐與外帶年菜都已開放預訂，飯店已接獲許多訂單，如有訂購需求民眾，盡早選購。

金湖飯店副主廚蔡維鑫，也現場示範外帶年菜「甘露蔥燒金鯧魚」料理手法；蔡維鑫表示，現在是金鯧魚季節，所以金鯧魚油脂豐滿，肉質細緻鮮甜，金鯧魚又有祝福年年有餘、事業昌盛含義，所以選用作為此次外帶年菜特色之一。（編輯：陳仁華）1131218

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