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苗縣三義火炎山交通改善 行人鋼橋助抵登山口

2024/12/18 18:12（12/18 18:51 更新）
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苗栗縣三義鄉火炎山登山口位於台13線旁，鄉公所爭取補助新設人行步道鋼橋及人行道等，18日完工啟用，提供更舒適、美觀、友善的使用環境。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年12月18日
苗栗縣三義鄉火炎山登山口位於台13線旁，鄉公所爭取補助新設人行步道鋼橋及人行道等，18日完工啟用，提供更舒適、美觀、友善的使用環境。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年12月18日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣三義火炎山登山口位於台13線旁，山友穿越馬路進入步道險象環生，三義鄉公所爭取中央補助新設人行步道鋼橋及人行道等設施，改善周邊交通，今天完工啟用。

三義鄉長呂明忠表示，火炎山登山步道每逢假日遊客絡繹不絕，過去因周邊無規畫停車空間，往來車輛隨意停放道路兩側，造成停車亂象、增加道路安全疑慮，且道路無規劃整體指標設施、人行穿越道、車輛減速等設施，停車後登山客須橫越道路才可到達登山口，相當危險。

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呂明忠指出，公所於110年起規劃周邊人行空間、危險路口等環境改善工程，在代表會支持、無黨籍立委陳超明協助爭取內政部國土管理署獲核定經費6050萬元，由中央補助5324萬元、自籌726萬元，規劃新設人行步道鋼橋、人行步道、危險路段改善及周邊環境營造，盼能改善火炎山周邊交通亂象，提供舒適、美觀、友善使用環境，並帶動三義舊山線風景區及提升在地觀光旅遊發展。

火炎山為台灣小百岳之一，礫質惡地與裸露的紅土台地，壯觀景色彷彿台版大峽谷，火炎山登山步道全長約6.4公里左右，吸引大量山友爭相前往，近年成為爆紅打卡地標。（編輯：戴光育）1131218

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