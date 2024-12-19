台南公告騎樓開放停放機慢車 114年1月1日實施

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市政府今天公告，台南市騎樓在不妨礙行人通行，未核備禁止停車，及保留寬度1.5公尺行人通道，留設進出空間，明年1月1日起開放停放機慢車。

南市府交通局今天表示，近期騎樓停放機慢車遭違規檢舉，可能衍生地方民眾對立困擾，交通局研議法令規定及參考其他縣市做法後，公告開放騎樓停放機慢車，且考量台南幅員廣大，各地區騎樓數量眾多，在留有行人通行空間下，採「原則開放，例外禁止」。

目前，其他五都做法，台北市及新北市騎樓開放停放機慢車，採「原則禁止，例外開放」；高雄市、台中市及桃園市採「原則開放，例外禁止」。

交通局公告指出，台南市騎樓在不妨礙行人通行，未核備禁止停車，且保留寬度1.5公尺行人通道，留設行人、機慢車進出空間，可沿騎樓地外緣向內垂直道路方向停放機慢車，以牽行方式移動勿騎乘，不可停放汽車，以免違規。

交通局表示，建築物所有權人若無意願開放騎樓停放機慢車，得申請禁止騎樓停車。（編輯：李淑華）1131219