高市澄清湖園區都審通過 打造國際級運動休閒園區

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）內政部都委會日前審議修正通過「澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案」，高雄市運發局表示，此案透過捷運黃線推動，將滿足交通、醫療、娛樂等需求，打造國際級運動休閒園區。

運動發展局今天透過新聞稿表示，澄清湖運動休閒園區以打造複合型永續運動休閒園區為核心，未來將整合體育、娛樂與生活方式，導入運動科技、運動科學、運動醫學等多元運動產業，結合周邊湖景、遊憩及捷運建設等資源，並有附屬運動、休閒與商業設施。

運發局指出，澄清湖棒球場為南部重要運動場域，也是南部唯一A級、可舉辦國際賽事、並容納2萬人觀賽的棒球場；結合捷運場站聯合開發，將擴大運動休閒效益，打造國際級運動休閒園區。

運發局指出，澄清湖棒球場過去因大眾交通設施發展受限，未來高雄捷運黃線將於球場南北兩側設置Y3、Y4站，可大幅提升交通便利性並因應休閒園區未來運量，將能有效改善場域功能，提升澄清湖棒球場國際競爭力，為高雄體育事業注入新的活力。

根據運發局資料，澄清湖棒球場自民國88年啟用迄今，除缺乏捷運大眾運輸之外，周邊也缺乏健全的商業服務機能，迫切需要活化與再發展，都計變更後，將擴增商業服務及運動休閒機能，為城市發展帶來重大發展契機。而球場北側現況是農田，原本無滯洪功能，開發後蓄洪容量可提升至6萬噸。

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運發局強調，澄清湖特定區都市計畫有公益必要性，可確保捷運黃線推動，提供鳥松、鳳山居民便利的綠色運輸，而在Y4長庚醫院設站，未來民眾可搭捷運就醫或探病。透過與民間合作，在棒球場旁開闢休閒產業設施，可滿足周遭鳥松區及鳳山赤山地區居民的生活娛樂需求。

市府表示，配合交通重大建設辦理都市計畫變更，是推動鳥松、鳳山區域發展，以及打造唯一兼具自然景觀與國際運動園區的契機。將持續秉持公共利益最大化的原則，與社會各界保持溝通，也將妥為規劃以提供周邊市民交通便利、安居休閒、生態人文兼備的宜居生活圈。（編輯：謝雅竹）1131219