澎湖身障天使報佳音 縣府廣場傳遞愛與希望

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（中央社澎湖縣19日電）澎湖惠民啟智等多個身障團體100餘人，今天在低溫下齊聚澎湖縣政府廣場報佳音，傳遞愛與希望，澎湖縣長陳光復贈送禮物，期待每年耶誕都能聽到天使報佳音，延續這美好傳統。

為迎接耶誕佳節到來，包括澎湖惠民啟智中心、慢飛天使服務協會、澎湖照顧服務協會、澎湖身心障礙者服務協會等多個身障團體100餘人，雖然今天冷颼颼，但每位都盛裝打扮，以精彩表演與動人歌聲傳遞著愛與希望，一起到澎湖縣政府廣場獻上最真摯的耶誕祝福。

陳光復也化身耶誕老人，與秘書長蔡淇賢、社會處長周柏雅等人懷著感恩的心，歡迎天使們到來，並分別致贈禮物，與大家一同歡度這場充滿意義的活動，溫馨氣氛在廣場中洋溢著。

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陳光復表示，天使們在低溫下熱情洋溢活力演出，不僅為耶誕節增添濃厚節慶氛圍，更將滿滿祝福帶給澎湖縣政府與縣民，期許每年的耶誕節前夕，都能聽到天使們動人的報佳音，把愛與幸福的種子繼續播撒，傳遞給更多人，讓這份美好的傳統延續下去。

陳光復表示，縣府長期致力於推動身心障礙者的關懷與支持，無論是就業輔導、教育資源，或是社會參與，縣府都希望為身障者提供更友善的環境，讓每位天使都能充分展現自我價值。（編輯：謝雅竹）1131219

澎湖惠民啟智中心等多個身障團體19日在寒流低溫下，齊聚澎湖縣政府前廣場報佳音，縣長陳光復（中）親自接待，贈送禮物並合影。（澎湖縣政府提供）中央社 113年12月19日