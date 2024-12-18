澎湖全面推假牙補助 讓上千長輩呷肉「步」土豆

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（中央社澎湖縣18日電）澎湖縣府擴大照顧澎湖所有長者，推長者假牙補助，今天起還陸續安排1700多名裝設假牙長者吃大餐，讓「長輩會呷會步（台語嚼）」，不只吃肉還可「步」土豆，重拾自信健康。

澎湖縣政府衛生局「長輩會呷會步」關懷列車，今天從馬公市率先舉辦感恩餐會，安排馬公地區裝置假牙100多名長者現場吃桌，實際體驗一番，有多名長者分享裝置假牙經驗，讓長者們重拾自信與健康，對縣府這項社會德政表達深深感謝；澎湖牙醫師公會現場也宣導裝置假牙後的清潔及保養等口腔保健知識，23日起至明年初，還將赴澎南區及其他5鄉辦理。

縣長陳光復表示，澎湖幸福城市，民眾身體健康最重要，縣府自去年率先推出補助長者裝置假牙政策，其中已有1385名長者完成裝置，400多名尚在治療中，讓長輩不只可吃肉，還可嚼土豆（花生），會吃會「步」，身體就會健康，並表揚縣內13所特約牙科診所協助配合假牙政策。

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副議長藍凱元也出席感恩餐會，盛讚縣府從小到老的社會福利，其中補助長者裝置假牙，讓長者體會美味與健康，重拾自信是最好的政策之一。

澎湖衛生局表示，假牙補助過去只提供中低收入戶長者，縣府為照顧澎湖所有長者健康，從去年開始擴大辦理，提供設籍澎湖滿3年以上所有65歲以上民眾需要，並感謝議會支持，只要僅存0至6顆牙齒的長者，都可免費裝置假牙，截至今年己有1385名長者完成裝置，馬公市就有821人受惠，目前尚有逾400人治療中。（編輯：陳仁華）1131218