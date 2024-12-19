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12強國手陳晨威回母校復興國小 勉勵學弟妹勇敢做夢

2024/12/19 15:10（12/19 15:36 更新）
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世界12強棒球賽台灣隊奪冠，球員陳晨威（中）19日回母校高雄市復興國小分享榮耀，校長蔡進元（左）、棒球教練何通宇（右）致贈手繪Q版漫畫人像、傑出校友紀念牌等。中央社記者林巧璉攝 113年12月19日
世界12強棒球賽台灣隊奪冠，球員陳晨威（中）19日回母校高雄市復興國小分享榮耀，校長蔡進元（左）、棒球教練何通宇（右）致贈手繪Q版漫畫人像、傑出校友紀念牌等。中央社記者林巧璉攝 113年12月19日
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（中央社記者林巧璉高雄19日電）台灣在世界12強棒球賽奪冠，感動全台。台灣隊外野手陳晨威今天回母校復興國小分享榮耀，他說，雖然這次拿到世界冠軍，但在復興時曾與世界冠軍擦身而過，勉勵學弟妹勇敢做夢。

陳晨威今天上午在全校師生歡迎下登台，小小學弟妹更帶來應援歌曲表演，氣氛熱絡；陳晨威在旁看著表演笑得相當靦腆。陳晨威致詞時說，雖然這次拿到世界冠軍，但其實自己在復興國小時曾與世界冠軍擦身而過。

陳晨威說，不管有沒有打棒球，不論讀書、運動或做任何事都能為台灣爭光，「小時候要開心地去做自己喜歡的事，小的時候要有一個夢想，那個夢想就會成為你前進的動力」。

陳晨威以自身為例表示，他在小時候就立定志向要成為一位職業球員，而如今已達成夢想，甚至還做到比當初夢想更高的榮譽，「希望你們能好好為夢想前進」。

陳晨威國小3年級時為了打棒球轉學到復興國小，他的父親和姊姊今天也陪同一起返校。陳晨威在世界12強棒球賽預賽中，對上韓國打出滿貫砲，讓全隊吃下定心丸，在台日冠軍戰也有好表現。

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復興國小校長蔡進元提到，陳晨威說的與世界冠軍擦身而過，是指2010年威廉波特少棒賽，當時復興國小拿到第3名，而這次台灣隊終於在12強賽拿到世界第1，這是相當不容易的。

陳晨威今天陪伴學弟妹一起打棒球，並為學弟妹簽名、合影。活動中由高年級班導師楊婉伶為陳晨威披上傑出校友彩帶，蔡進元則代表贈與復興國小特有傑出校友紀念牌。另外，學校老師的家人還為陳晨威手繪Q版漫畫人像，校門口也有粉絲盼一睹偶像風采。（編輯：張雅淨）1131219

台灣在世界12強棒球賽奪冠，台灣隊外野手陳晨威（圖）19日回到母校高雄市復興國小，勉勵學弟妹好好為夢想前進，不管有沒有打棒球，不論讀書、運動或做任何事都能為台灣爭光。中央社記者林巧璉攝 113年12月19日
台灣在世界12強棒球賽奪冠，台灣隊外野手陳晨威（圖）19日回到母校高雄市復興國小，勉勵學弟妹好好為夢想前進，不管有沒有打棒球，不論讀書、運動或做任何事都能為台灣爭光。中央社記者林巧璉攝 113年12月19日
台灣在世界12強棒球賽奪冠，感動全台。台灣隊外野手陳晨威（後左2）19日回母校高雄市復興國小分享榮耀，並與棒球隊小球員互動，勉勵學弟妹勇敢做夢。中央社記者林巧璉攝 113年12月19日
台灣在世界12強棒球賽奪冠，感動全台。台灣隊外野手陳晨威（後左2）19日回母校高雄市復興國小分享榮耀，並與棒球隊小球員互動，勉勵學弟妹勇敢做夢。中央社記者林巧璉攝 113年12月19日
台灣在世界12強棒球賽奪冠，感動全台。台灣隊外野手陳晨威（前左）19日回母校高雄市復興國小，受到師生熱情歡迎，他也開心陪學弟妹打樂樂棒球，互動過程溫馨。中央社記者林巧璉攝 113年12月19日
台灣在世界12強棒球賽奪冠，感動全台。台灣隊外野手陳晨威（前左）19日回母校高雄市復興國小，受到師生熱情歡迎，他也開心陪學弟妹打樂樂棒球，互動過程溫馨。中央社記者林巧璉攝 113年12月19日
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