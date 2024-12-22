彰化26鄉鎮市春節垃圾收運日期出爐 亂丟可罰6千

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（中央社記者蕭博陽彰化縣22日電）彰化縣環保局今天公布26鄉鎮市公所春節期間垃圾收運時間，各鄉鎮市作法不一；環保局也提醒，非定點清運時間勿丟垃圾，以免髒亂、影響環境衛生，若隨意丟棄最高可罰6000元。

彰化縣環境保護局今天發布訊息表示，配合民眾年節清理環境，提前彙整並公布26鄉鎮市公所春節期間垃圾收運時間以便民眾安排，也呼籲民眾提前清理，避免年節期間垃圾量增加，導致焚化廠大排長龍影響清潔隊清運，並請民眾落實資源回收及分類、減少垃圾量。

環保局表示，民眾清出巨大廢棄家具，若有清運需求，可先與所在地清潔隊聯絡安排清運，請勿任意丟棄造成環境髒亂；另外，清理過程產出的垃圾應確實分類，勿將資源物資夾雜於一般垃圾。

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環保局指出，民眾平時易錯誤分類的造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓氣瓶，若未使用完，應排空後再交付資源回收車；金紙或香灰餘燼應先正確處理，再交給垃圾車；各類電池交付資源回收車，不可丟入垃圾車，以確保清潔隊員安全，減少不必要意外發生。

民國114年農曆春節共9天連假，環保局表示，請民眾務必配合清潔隊春節休假，垃圾包好並將廚餘瀝乾先放家中，不要堆置住家門前，非定點清運時間勿丟垃圾，違者可開罰新台幣6000元；春節期間各鄉鎮公所清潔隊清運日期也可透過各公所網站或臉書查詢。（編輯：謝雅竹）1131222