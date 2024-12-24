金酒推高粱酒抽籤 1.5萬縣民獲年終紅包

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（中央社記者吳玟嶸金門縣24日電）金門酒廠推出高粱酒抽籤活動，中籤民眾可用低於門市的價格購買「祥龍藏金」高粱酒；金酒董事長吳昆璋說，這次提供較多抽籤名額，盼更多民眾在龍年尾能有個年終小紅包。

金門酒廠今天下午在酒廠行政大樓多媒體簡報室舉辦「祥龍藏金」金門高粱酒抽籤活動，在律師、資訊專家見證下，同步直播抽出1萬5000名在2024年11月11日設籍金門且滿18歲縣民，可以低於目前門市的價格購買祥龍藏金高粱酒。

吳昆璋表示，龍年是華人很重視的年份，又適逢縣長就職2週年，因此呼應縣府「藏富於民」計畫，推出祥龍藏金金門高粱酒抽籤活動，抽出1萬5000名金門縣民，本來在門市販賣1盒新台幣5880元的祥龍藏金高粱酒，中籤民眾可以用5000元購買1份2盒。

吳昆璋說，過去這類抽籤活動都僧多粥少，他笑說，「我自己抽10幾次也都沒抽中過」，因此這次抽出1萬5000名，希望讓更多民眾抽中，不論是收藏或賣出都很有價值，讓民眾在龍年尾可以有個不錯的年終小紅包。

金酒表示，「祥龍藏金」金門高粱酒以祥龍浮雕玻璃瓶盛裝，酒體部分挑選窖藏各式陳年酒基，以酒勾酒的勾調技藝，窖藏3年淬鍊而成，並添加金箔點綴，除有祝福意涵，也具有高收藏價值與潛在增值空間。

金酒表示，民眾可在今天下午5時30分後上網查詢中籤名單，在指定期間持中籤通知單、身分證等文件，到金酒福利大樓3樓以5000元購買1份2盒「祥龍藏金」金門高粱酒。（編輯：郭諭儒）1131224

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