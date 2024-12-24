台中棒球教練遭控體罰學生 教育局：最重可解聘

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中豐原區某國小棒球隊總教練涉體罰、辱罵學生，家長控訴球員身心受創但校方、教育局卻包庇，校方表示，依規教練記申誡，教育局則說，查證教練若有不當管教，最重可解聘。

台中豐原區某國小棒球隊總教練遭控訴，常體罰、辱罵學生，學生手指骨折還被要求繼續練習，甚至以球棒敲擊孩童頭部，造成孩子身心受創。家長向校方反應，校方卻一再包庇，教練仍留在球隊，因孩子若轉學會有禁賽問題，所以只能忍受不平等對待。

校方回應指出，教練為一年一聘，接獲反應後立刻處理並未包庇，教職人員解聘有一定的程序及規定，校方也報教育局進行調查。教練否認辱罵等情事，學生疑似手指骨裂，教練當場冰敷處理，經孩子同意才繼續換手打，但未立即通知家長是教練的缺失，已要求教練改善。

校方提到，因教練煮湯給球員喝，其中1名孩子拿著熱湯玩耍，教練為警告危險，一時情急才用勺子敲了孩子的頭，校方依規定記教練申誡。

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對此，台中市教育局表示，這名教練是學校自行招聘的棒球精英教練，3、4月校方曾接獲家長反映疑對學生有不當對待情形，學校依定調查並依調查結果參照「各級學校專任運動教練聘任管理辦法」記申誡1次。

教育局指出，10月再接獲家長反映，教練疑似以言語不當對待學生，學校依規定10月29日組調查小組，現正積極調查；此棒球教練疑似對學生的不當對待，已責成學校依規啟動調查作業，若查證屬實，依情節輕重，最重予以解聘。（編輯：郭諭儒）1131224