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台南曾文市政園區 文化部典藏中心等114年進駐

2024/12/25 12:11（12/25 13:06 更新）
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曾文市政願景園區是台南第三市政中心，市府25日表示，親子悠遊館、托嬰中心、文化部聯合典藏中心等，預定民國114年將陸續進駐園區。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年12月25日
曾文市政願景園區是台南第三市政中心，市府25日表示，親子悠遊館、托嬰中心、文化部聯合典藏中心等，預定民國114年將陸續進駐園區。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年12月25日
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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市長黃偉哲昨天首度在曾文市政願景園區召開市政會議，市府今天表示，親子悠遊館、托嬰中心、文化部聯合典藏中心等，預定明年將陸續進駐園區，YouBike站近期也將啟用。

南市府今天發布新聞稿指出，曾文市政願景園區今年8月啟用，成為台南第三市政中心，同時是全國首件大學退場後校舍轉型活化典範，具指標意義。

曾文市政願景園區位於麻豆區及周邊區域樞紐，市府去年接管台灣首府大學校舍後，定位為台南第三市政中心，占地16.53公頃，建物樓地板面積2.8萬坪，將提供幼兒到銀髮服務，兼顧全齡需要，服務大曾文區，今年10月起，已舉辦10場「城市心願景」系列活動。

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市府規劃，曾文市政願景園區今年第1階段已進駐住宅補助服務中心、身心障礙者服務中心、社會福利服務中心、實物愛心銀行、樂齡學習示範中心及數位機會中心等。

明年第2階段，園區將進駐室內羽球館、親子悠遊館、公設民營托嬰中心、勞工學苑（專業訓練教室）、文化部聯合典藏中心等；民國115年第3階段則有健身中心、戶外球場、多元住宿中心、勞工局職安健康處、職業就服中心、勞工學苑電腦教室、原民會部落大學等。（編輯：謝雅竹）1131225

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