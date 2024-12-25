新北多元助創業 青年局：3年累積服務達2.4億元

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市青年局今天指出，藉「新創之星」競賽與輔導，並與創投公會合作，助科技創業者取得資源及市場曝光。成立3年來，協助新北創業者取得投資金額與營業額達新台幣2.4億元。

新北市青年局長邱兆梅今天在市政會議專案報告表示，創業是青年政策的重點之一，市府協助青年接軌社會，支持提供創業、職涯發展、公共參與等多元的平台。

她說，新北市每年輔導超過160組創業團隊，並與北台灣大專院校育成中心合作，橋接創業資源給青年創業者；另與創投公會合作，透過3個月的輔導與「新北新創之星」競賽，幫助科技創業者取得資源及市場曝光。

邱兆梅表示，競賽模式讓新創業者不僅得到獎金，也獲得長期專業的成長藍圖，讓新北市成為北台灣新創業的孵化器，也能找到潛在的投資者。

青年局指出，今年推動新北創業者走向國際展會，帶領新北藝術家參與Handarty Korea（韓國手創展）、Busan Illustration Fair（韓國釜山插畫展），帶領科技新創前進亞洲旗艦新創展會，幫創業者拓展市場、對接資源，直球面對市場。

針對後續發展，青年局表示，明年將與新北市經發局合作打造新莊廟街特色店家，並與新北市民政局合作舉辦大型交誼活動。

民政局長林耀長回應指出，如果經由未婚聯誼成功，將不必抽籤直接可參加市府集團結婚。

新北市長侯友宜聽取報告後表示，建構青年的職涯規劃與協助新創產業，並創造友善職場，希望讓新北市成為偉大的城市，讓更多年輕人築夢與落地生根。（編輯：戴光育）1131225