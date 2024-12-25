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社子島案內政部原則通過 區段徵收公聽會等程序北市估須1年半
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竹市公車司機補貼第3度調高 114年起每月1萬元

2024/12/25 18:45（12/25 19:11 更新）
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新竹市政府25日表示，民國112年6月起市府提供每名公車司機新台幣4000元薪資補貼，113年1月起提高至5000元，114年起將再提高至1萬元，預估有84名司機受惠，市府盼與業者共同改善竹市公車環境。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月25日
新竹市政府25日表示，民國112年6月起市府提供每名公車司機新台幣4000元薪資補貼，113年1月起提高至5000元，114年起將再提高至1萬元，預估有84名司機受惠，市府盼與業者共同改善竹市公車環境。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年12月25日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）新竹市政府指出，為改善公車司機員缺工困境，去年6月起提供每名司機每月新台幣4000元薪資補貼，今年1月起提高至5000元，114年起薪資補貼將增至1萬元，估84名司機受惠。

竹市府發布新聞稿表示，竹市府今天召開「市區公車司機座談會」，公車業者反映目前面臨公車營運成本大幅增加、司機嚴重缺工等困境。

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新聞稿中，業者反映近幾年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，公車使用人次降低，加上一例一休及物價上漲等因素，營運成本增加，外送與運輸物流業需求大幅提升，導致公車司機召募狀況不佳，不得已陸續提出停駛或減班。

竹市府指出，為改善公車司機員缺工困境，先於去年6月起市府提供每名司機每月4000元薪資補貼，今年1月起再提高至5000元，明年起薪資補貼將再提高至1萬元，預估將補助84名司機，盼與業者共同改善竹市公車環境。（編輯：戴光育）1131225

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