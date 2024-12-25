中市府攜手中央 打造中彰投聯合交通協控平台

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市府今天在道安會報中表示，將與中央合作於國道1號大雅系統、台中交流道、台74、台灣大道、中清路及高鐵台中站等，協控區域道路導入智慧化動態號誌系統，讓中台灣交通更順暢。

台中市政府今天召開道路交通安全督導會報，由副市長黃國榮主持，會中並由交通局專案報告「中彰投聯合交通協控計畫」執行成果。

黃國榮表示，市府從中台灣區域治理平台啟動合作契機，將與中央合作於國道1號大雅系統、台中交流道、台74、台灣大道、中清路及高鐵台中站等，協控區域道路導入智慧化動態號誌系統，建構順暢便捷交通運輸環境。

黃國榮指出，中台灣已形成共同生活圈，從區域合作帶來的力量與效果顯見，地方政府不再單打獨鬥，經由跨縣市凝聚共識一起解決問題，還能共享資源，市府積極推動「中台灣區域治理平台」，壯大地方民意，串聯中部縣市交通大動脈，成立「中彰投聯合交通協控計畫」，為交通改善跨出一大步。

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為提升中部地區路網運作效率，交通局說明，中市府、高速公路局、公路局、彰化縣與南投縣達成共識，整合彼此資源共同推動「中彰投聯合交通協控計畫」，透過跨單位溝通合作，改善縣市交界及重要風景區交通問題。

交通局長葉昭甫表示，台中市高速及快速公路網越來越完善，帶來新交通衝擊，跨單位、區域間溝通變得更重要，未來將與高速公路局、公路局協調相關交通管理措施，持續透過協控平台功能及深化區域合作，實現中台灣共好共榮美麗願景。（編輯：陳仁華）1131225