基隆槓子寮山區遭倒大量廢棄物 市府：已送檢偵辦

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（中央社記者沈如峰基隆27日電）基隆市槓子寮山區近來發現私人土地被人偷倒大量廢棄物，附近居民擔心影響水土保持。市府環境保護局今天表示，已送基隆地方檢察署偵辦，並加強稽查。

國民黨基隆市議員韓世昱今天指出，當地2年前曾發生山崩，一度覆蓋下方教忠公園，差一點影響到住戶。崩落原因經司法調查為資源回收場業者違法破壞水土保持所導致。

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韓世昱說，日前他接獲附近居民反映，當地山坡遭人偷倒廢土、廢棄物等，危害山坡地安全，也造成山坡下方居民憂心忡忡，深怕土石會再崩落。後經他與市府有關單位前往會勘發現，現場有廢土、廢輪胎、氣鋼瓶、廢棄塑膠製品，堆積如山，簡直目無法紀，公權力蕩然無存。市府應祭出鐵腕，加強取締稽查、增設監視器。

環保局表示，此案已在11月將相關資料與事證，移送基隆地檢署調查，市府除全力配合，加強稽查，避免再有新增亂倒廢棄物，並研議於適當地點裝設監視器。（編輯：李錫璋）1131227