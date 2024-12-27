北大武山步道元旦重新開放 里龍山步道部分封閉

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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）林業及自然保育署屏東分署所轄北大武山步道，今年7月下旬起接連受到4個颱風襲擾，路基受損，暫停開放；經過改線及維修，將於明年元旦重新開放。里龍山步道則維持部分封閉。

屏東分署今天發布新聞稿表示，北大武山步道接連受到颱風凱米、山陀兒、康芮及天兔襲擾，步道約2k處因路基裂縫且有擴大情形，為安全考量，暫停開放至12月31日。目前已接近完成高繞改線及整理，在分署員工、廠商、山友共同努力下，將於2025年元旦重新開放。

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屏東分署指出，里龍山步道則因受颱風山陀兒影響，鋼構跨越橋護坡基礎淘空，進而造成整座橋呈現傾斜狀態，在尚未完成編列維修經費及工程維修前，將持續暫停開放約2.2k至三角點（約4.07k）間路段，並在鋼構跨越橋入口設置阻隔措施。

屏東分署提醒，民眾行前可先至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw）查詢最新路況及開放資訊，並落實無痕山林理念，做好充分規劃與準備，維護自身安全。（編輯：唐聲揚）1131227