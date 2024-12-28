不濕不髒不臭 彰化1534座列管公廁達特優級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化縣28日電）彰化縣環保局今天指出，為改善公廁品質，祭出輔導改善、評鑑分級等措施，1534座列管公廁都已達特優級，達到不濕、不臭及不髒3大目標，明年另花1342萬元改善其中19座公廁。

彰化縣環保局發布新聞稿說明，環保局列管公廁有1534座，經分年清查盤點各類型場所公廁建檔管理數量、建立公廁評鑑分級制度、加強公廁環境整潔巡查及後續輔導改善等措施，列管公廁都已被列為特優級。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局指出，1534座特優級公廁都達到不濕、不臭及不髒等3大目標，環保局每年都會函文給縣級以下列管公廁的單位，請他們判斷廁所是否過於老舊，老舊廁所可提出申請翻新，由環保局確認符合資格送中央審核。

環保局表示，明年已核定經費新台幣1342萬2500元，補助芬園鄉立納骨塔、彰化市華陽市場、彰化市金馬公園等19座公廁，整修內容包含便器、老舊管線更新、隔間門板更換等，希望提升硬體設備及潔淨品質，讓民眾更加便利。（編輯：郭諭儒）1131228