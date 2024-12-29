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南市府獲贈復康巴士 黃偉哲盼更多民間資源挹注

2024/12/29 12:06（12/29 12:26 更新）
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台南市政府獲企業捐贈復康巴士一輛，29日在善化區舉行捐贈儀式，由台南市長黃偉哲（中）代表接受並回贈感謝狀。右為社會局長盧禹璁。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月29日
台南市政府獲企業捐贈復康巴士一輛，29日在善化區舉行捐贈儀式，由台南市長黃偉哲（中）代表接受並回贈感謝狀。右為社會局長盧禹璁。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年12月29日
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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市政府今天獲企業損贈復康巴士一輛，台南市長黃偉哲回贈感謝狀並表示，台南市政府資源有限，盼有更多民間團體資源挹注，協助身障福利服務更完善。

台南市政府上午在善化區舉行煒鑫實業公司捐贈復康巴士儀式，黃偉哲致詞表示，煒鑫實業無私回饋社會大眾善舉，透過與市府攜手合作、公私協力，捐贈復康巴士協助照顧身障民眾，盼望有更多社會人士加入善舉，讓善的力量永續發展。

他說，市政府資源有限，有民間團體資源挹注，共同完善身障福利服務，相信能讓大台南更加美好宜居。

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台南市政府社會局提供資料指出，台南市身心障礙人口數截至113年11月底，共有10萬945人，其中肢體障礙人數2萬9682人，占身心障人數約30%，許多身障朋友需要交通接送協助，提升身障者生活品質是市府重要施政目標之一，民間資源投入可讓社褔能量更大。

社會局指出，台南市目前有155輛小型復康巴士及1輛中型復康巴士，每年平均可提供逾25萬趟次服務，這些車輛多數由民間企業、團體或個人捐贈，市府將捐贈車輛用於汰換年限10年以上老舊復康巴士，保障使用民眾安全。（編輯：唐聲揚）1131229

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