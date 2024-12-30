加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
財劃法
新聞專題
財劃法1/212
首頁 / 地方

財劃法修法 劉建國憂恐殃及台大虎尾院區擴建工程

2024/12/30 14:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）立院日前三讀通過財劃法修正，民進黨立委劉建國說，中央須釋出3753億元，衝擊許多既定建設與計畫，恐殃及台大雲林分院虎尾院區二期擴建工程，他會極力向中央爭取讓工程順利完成。

立法院日前三讀通過修正財劃法等3法，行政院擬提出憲法救濟手段。劉建國今天出席東勢鄉老人活動中心動土後，接受媒體聯訪。

劉建國說，財劃法修法，中央須釋出新台幣3753億元撥給地方，將衝擊許多既定建設與計畫，包話國防、外交、衛生醫療等，將無一倖免。

劉建國以台大雲林分院虎尾院區第二期擴建工程為例，前行政院長蘇貞昌2020年核定65億元，隨著物價波動，現在增至111億元，完工後病床數增加，提升醫療量能，達到急重症醫學中心規模，可造福雲嘉嘉等縣市的重症患者。

因擴建工程至今尚未發包，劉建國憂心財劃法修正後將延宕工程時程，但他強調，不論如何，他都會積極與中央相關單位溝通，甚至可能要拜託總統賴清德，讓預算如期到位，工程順利發包、動工。

農業部日前發布，前雲林縣長蘇治芬將接任中央畜產會董事長，期待蘇治芬持續為畜產會帶來嶄新格局與發展動力，積極協助畜牧產業穩健發展。

對此，劉建國肯定蘇治芬資歷豐富且完整，「實至名歸」，可發揮其長才。（編輯：陳仁華）1131230

劉建國
衛福部推虛擬實境助社工 立委凍結100萬促提成效立委質疑彈性育嬰試辦計畫成效差 提案減列預算
蘇治芬
農業部：蘇治芬接任中央畜產會董事長指蘇治芬替光電業者圍事 黃國昌獲不起訴
財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
藍召委提暫緩公告選罷法財劃法 綠批違憲揚言罷免韓國瑜
113
更多編輯台推薦新聞：