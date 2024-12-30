大新竹跨年晚會31日登場 狼犬場檢設防踩踏機制

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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）大新竹跨年晚會明天登場，竹北警分局今天指出，將有狼犬進行場地預先檢查，並成立防踩踏小組及Food Police行動補給車，保護民眾安全，也讓執勤人員能及時補充體力。

2025大新竹跨年晚會以「共創新城 閃耀竹夢」為主題，為大新竹共同跨年的第2年，晚會安排有歌手、樂團等演出，包含丁噹、彭佳慧、安心亞、麋先生等，還有300秒煙火秀迎新年。

新竹縣警察局竹北警分局今天透過文字表示，評估跨年活動現場人潮多，為維護安全，將有狼犬進行場地預先檢查，並針對爆裂物及其它危險物品進行全面檢測。

竹北警分局指出，為防範推擠或踩踏意外，警分局規劃「防踩踏小組」，並於會場設置多條疏散路線；活動進行期間，將根據現場人流動態調整疏散策略，確保緊急情況下民眾能迅速且有序離場。

另外，為關心執勤警員體力補給，今年首度打造「Food Police行動補給車」，將透過此行動補給車，提供跨年執勤員警餐點以補充體力，能吃到熱食，暖心也暖胃，更有體力投入工作。

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竹北警分局表示，因應明天晚會活動，也在附近實施交通管制，縣市政府都有提供接駁車等服務，民眾可多加利用。

六福村主題遊樂園指出，明天也舉辦「六福跨年YA派對」活動，開放民眾預約登記可在明天晚上6時後免費入園，名額已滿。活動現場安排夜間雪花秀、星辰派對表演等，還有多項設施開放遊玩，在倒數時刻也有300秒煙火秀，與民眾共同迎新年。（編輯：戴光育）1131230