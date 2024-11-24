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屏東大型客家音樂節 狂客音樂祭2天吸引6萬人次

2024/11/24 21:20（11/24 21:31 更新）
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屏東縣政府首次辦理大型客家音樂節活動「狂客音樂祭」，23日起連續2天在內埔六堆紀念公園熱鬧開唱，2天共吸引6萬人次共襄盛舉。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月24日
屏東縣政府首次辦理大型客家音樂節活動「狂客音樂祭」，23日起連續2天在內埔六堆紀念公園熱鬧開唱，2天共吸引6萬人次共襄盛舉。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年11月24日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）屏東縣打造多元音樂品牌，首次辦理大型客家音樂節活動「狂客音樂祭」，23、24日在內埔六堆紀念公園熱鬧開唱；現場也串聯客家特色市集，2天吸引6萬人次。

「狂客音樂祭」繼首日金曲歌王羅文裕等重量級歌手登場，24日由金曲歌后彭佳慧、演員温昇豪等卡司壓軸獻唱、嗨翻全場，2天吸引6萬人次，打響客家音樂品牌，屏東縣長周春米今天晚間也到場與樂迷同樂。

周春米表示，為打造屏東多元音樂品牌，今年獲客委會支持，首次辦理「狂客音樂祭」大型客家音樂節活動，串聯特色創意市集與跨界音樂元素，讓鄉親共享文化饗宴。

屏東縣政府文化處新聞稿表示，為期2天音樂祭卡司超狂，並匯聚近60家道地客家美食、餐車、文創好物市集，現場參與人潮盛況空前、超乎預期。

音樂祭第1天由屏東原民饒舌歌手潮州土狗「2024國民健康操」熱鬧開場，緊接客家歌手Yappy、樂團旺福精彩熱唱，文化處表示，難得現身的台語歌王陳雷一出場即帶來第2波高潮，羅文裕、馬來西亞創作鬼才黃明志以客語演唱經典帶來滿滿回憶，越晚人潮越多。

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今晚由温昇豪、彭佳慧，以及樂團吉那罐子、A_Root同根生與J HALL樂團輪番開唱，文化處表示，現場同樣人山人海。其中JHALL樂團堪稱華語樂壇史上最年輕的兒童樂團，所有成員都是客家子弟，精彩表演讓台下觀眾都被圈粉。

文化處提及，屏東女兒彭佳慧連續3個月在家鄉演出，此場她特別與內埔鄉豐田國小學童攜手合唱客語創作「歸來」，不同以往的演唱組合精彩碰撞，唱出濃烈歸鄉意境；而難得出席演唱活動的温昇豪，也獻唱他主演戲劇「茶金」的客家歌曲，戲劇男神風采引起台下熱情粉絲尖叫聲不斷。（編輯：李錫璋）1131124

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