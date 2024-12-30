114年元旦北市第3期空品區上路 高污染車要注意

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市環保局指出，明年元旦起北市新生南路與羅斯福路交叉口，至松江路與民權東路交叉口南北向車道，加強管制高污染車輛，機車應完成當年度定期排氣檢測、柴油車取得標章等。

台北市環保局今天以新聞稿表示，為提升空氣品質並維護市民健康，已公告劃設新生南路（與羅斯福路交叉口）至松江路（與民權東路交叉口）南北向車道，為第3期空氣品質維護區（下稱空品維護區），加強管制高污染車輛。

管制區域，涵蓋5所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道；自114年1月1日起進入第3期空品維護區的柴油大客貨車及小貨車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期排氣檢測，起重機應取得施工機具清潔排放自主管理標章。

環保局指出，考量第3期空品維護區涵蓋範圍較廣，且管制對象多為不特定對象，影響層面較大，114年1月1日起至6月30日，先針對違規車主寄發勸導通知單；7月1日起將直接取締告發違規車主，違反者處新台幣500元至6萬元罰鍰。

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另外，已於11月29日公告劃設第4期空品維護區，將於115年1月1起施行，管制區域為南京東路、仁愛路、信義路（西至中山南北路、東至復興南北路交叉口）東西向車道。

環保局表示，隨著北市持續擴大劃設空品維護區，機車車主應養成每年按時完成定期排氣檢測的習慣，也鼓勵柴油大客貨車、小貨車及起重機的車主，主動檢測排氣取得自主管理標章，除避免進入管制區域受罰外，也可為提升北市的空氣品質盡一份心力。（編輯：戴光育）1131230