嘉義身障婦獲助任圖書館工友 克服逆境圓購屋夢

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）蕭玉華年近60歲，經歷過婚姻破裂、健康重創與經濟困窘打擊，尋求朴子就業中心協助，擔任嘉義縣六嘉國中圖書館工友，在逆境中重新站穩腳步，完成買下人生購屋的夢想。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心今天發布新聞稿表示，蕭玉華來自東石鄉掌潭村，兒時曾患有小兒麻痺，右腳萎縮影響行動，但她並未怨天尤人，畢業後原在北部工作，但因丈夫沉迷賭博，房子被法拍，婚姻也走向終結。

無處棲身的蕭玉華只能回到嘉義故鄉暫住友人房屋，卻遭遇車禍傷及右腳，造成嚴重粉碎性骨折，行動能力大幅受限，甚至必須坐輪椅，腳傷期間更被診斷出乳癌，一度萌生輕生念頭。

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朴子就業中心主任張春美指出，蕭玉華未放棄自己，向就業中心求助，在就服員鼓勵與她積極尋職下，終於順利錄取圖書館管理員的工作，4年來展現出的細心與責任感，更努力存錢買了間房子，圓了她長久以來的夢想。

張春美說，勞動部為鼓勵雇主能聘僱弱勢民眾的意願，推動「職場學習及在適應計畫」、「僱用獎助措施」、「婦女再就業」等計畫，補助雇主或是員工，減輕企業的用人負擔及提高民眾就業動機。（編輯：謝雅竹）1131231