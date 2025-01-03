清水巖祖師廟遭連貼告示 北水處致歉依法修復

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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北自來水事業處今天表示，因張貼施工告示影響艋舺清水巖祖師廟牆面，已向廟方致歉，將配合文資委員會勘後意見，並找專業古蹟修復人士處理，且會依文資法辦理修復及賠償。

艋舺清水巖祖師廟在臉書（Facebook）指出，台北市環境保護局人員擅自貼告示在牆上，造成古蹟損壞，還試圖用一般油漆補救，卻越弄越糟，維修恐需新台幣上百萬元，結果北水處在同面牆重蹈覆轍，呼籲北市府應重視文資教育。

北水處發布新聞資料回應，因長沙街2段151號前進行消防栓維修作業，並預計1月2日至7日進行路面銑鋪，為避免施工期間車輛停放導致無法如期施工，因此透過雙面膠張貼施工通知單，但未查察張貼處為古蹟牆面。

北水處表示，本次施工造成廟方困擾，今天上午前往艋舺清水巖祖師廟向廟方致歉，後續將依文資委員意見，並找專業古蹟修復人士，且會依據文化資產保存法規定辦理修復及賠償事宜。

北水處指出，後續將精進相關施工SOP，並強化與承包商之間的溝通及勤前教育，落實文化資產保護，共同珍惜北市重要歷史記憶。

艋舺清水巖祖師廟表示，2024年初清潔員在未通知廟方情況下，擅自在祖師廟外牆張貼公務告示，黏膠造成牆面嚴重損毀後，又異想天開自行提油漆塗抹，使牆體損壞更加嚴重。

廟方指出，在與台北市文化局及環保局耗費近1年協商賠償之際，同一面牆上又被台北自來水事業處的西區分處逕自張貼施工告示。

艋舺清水巖祖師廟表示，呼籲各級政府所屬機關重視文資教育，尤其是文化機關及第一線的各級施工單位，務必加強基層執行人員的文化資產教育訓練，才能盡量避免誤觸法網，並造成文化資產難以彌補的傷害。（編輯：龍柏安）1140103