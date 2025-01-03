北市府貼告示損古蹟 清水巖祖師廟估維修費百萬

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）艋舺清水巖祖師廟表示，北市環保局人員擅自貼告示在牆上造成古蹟損壞，還試圖用一般油漆補救卻越弄越糟，維修恐需上百萬元，結果北水處在同面牆重蹈覆轍，籲重視文資教育。

艋舺清水巖祖師廟在臉書（Facebook）發文，呼籲政府單位應加強文資教育；台北市環保局清潔員因為公務理由擅自在艋舺清水巖祖師廟古蹟牆上張貼告示造成古蹟損壞後，還欲蓋彌彰試圖以一般油漆補救，沒想到越補越大洞，經專業機構評估，古蹟維修恐需耗費新台幣上百萬元。

艋舺清水巖祖師廟指出，2024年初清潔員在未通知廟方的情況下，擅自在祖師廟外牆上張貼公務告示，黏膠造成牆面嚴重損毀後，又異想天開自行提油漆塗抹，使牆體損壞更加嚴重；就在廟方與台北市文化局、環保局耗費近1年協商賠償之際，在同一面牆上又被台北自來水事業處西區分處逕自張貼施工告示。

艋舺清水巖祖師廟藉此呼籲各級政府所屬機關重視文資教育，尤其是文化機關及第一線的各級施工單位，務必加強基層執行人員的文化資產教育訓練，才能盡量避免第一線人員與民眾誤觸法網，並造成文化資產難以彌補的傷害。

對此，文化局已召開罰則諮詢會議並要求相關單位限期提送改善計畫，為求審慎，文化局於去年7月與9月2度邀集相關單位及文資委員辦理現場管理維護會勘與計畫審查，改善計劃於去年12月31日經文化局審查通過，續請祖師廟依計畫執行，修繕經費由環保局負責分擔；至於北水處的後續處理，尚未結案。

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創建於清乾隆五十二年（西元1787年）的艋舺清水巖祖師廟，與龍山寺、保安宮並譽「台北三大廟門」，不僅見證台北市最早的漢族移民聚落形成與街區發展歷程，在日治時期更曾扮演總督府圖書館籌備處，並孕育老松國小、龍山國小、中山女高、成功高中與艋舺幼稚園等，早在1985年就被文建會指定公告成為古蹟。

艋舺清水巖董事長周承澤表示，近年不但有鄰里違建為裝修自家房屋將祖師廟牆壁撬壞而產生訴訟糾紛，甚至連政府機關的許多施工單位也毫無文資意識地造成破壞，「連公家機關對下屬單位及外包商，都沒有足夠的勤前教育，讓第一線施工人員屢次造成破壞，文化資產的保存真的不能只靠表列的唯一保存者。」（編輯：戴光育）1140103