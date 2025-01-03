男子跨年放煙火引火警 竹市府開罰3萬元罰鍰

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）竹市府今天說，去年底跨年夜有民眾齊聚南寮地區放煙火，從深夜11時起約2小時不斷，其中1起是張男於某社區旁空地放煙火，釀起火燃燒，將依法處新台幣3萬元罰鍰。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，有民眾聚集在去年12月31日跨年夜，於南寮地區施放煙火，從深夜11時起持續約2小時，共接獲3起雜草火警案件，其中1起是某男子於社區大樓旁施放煙火，造成一旁空地起火，燃燒面積約100平方公尺。

市府指出，張男涉違反竹市爆竹煙火施放管制自治條例，將依法處以3萬元罰鍰，也因火警造成空地圍籬燒毀，涉公共危險罪嫌，後續消防局將釐清火災原因；另2起火災，是煙火施放後餘燼引起，未引起火勢，後續未裁罰。

竹市消防局表示，依竹市爆竹煙火施放管制自治條例規定，每天上午6時前與下午10時後，不得施放升空類、飛行類及摔炮類等一般爆竹煙火；若違規施放，將依法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

消防局說，在漁港等10種特定場所及區域內，禁止施放爆竹煙火，違規者將依照場所類別，分別處3萬元以上15萬元以下或6萬元以上30萬元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1140103