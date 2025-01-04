彰化1年減用4435萬個塑膠杯 3飲料業者違規挨罰

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（中央社記者吳哲豪彰化縣4日電）彰化縣環保局今天指出，飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，去年一整年有3家飲料店違規遭環保局開出罰單，罰單總金額為3600元，另估計去年全縣減用4435萬個塑膠杯。

彰化縣環保局今天發布新聞稿指出，去年1月1日開始，飲料店等業者不得提供塑膠一次用飲料杯，違規業者會被依違反廢棄物清理法，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

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環保局表示，為讓業者消化庫存的塑膠飲料杯，經勸導4個月後才開罰，去年全年共罰3家業者，被罰的業者都是由民眾檢舉經調查屬實後處罰。

環保局指出，縣內連鎖及非連鎖飲料店計1085家，在未實施禁用塑膠一次用飲料杯政策前，店家平均每天賣出280杯飲料，其中有4成使用塑膠杯，自去年元月1日實施政策後，實際使用塑膠一次用飲料杯的業者減少，估算政策執行1年來，已減用4435萬4800個塑膠杯，減塑效益明顯。（編輯：謝雅竹）1140104