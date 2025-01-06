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屏東排灣文化聚會所啟用 可辦祭儀展演凝聚部落

2025/1/6 14:51
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）斥資新台幣逾2300萬元的屏東縣瑪家鄉排灣部落文化聚會所，今天舉行啟用典禮，原民會主委曾智勇表示，啟用後可辦祭儀與文化展演等，凝聚部落族人。

瑪家鄉排灣部落文化聚會所由原民會補助規劃設計經費45萬元及興建工程經費2300萬元，今天啟用儀式，新穎的聚會所，讓當地族人相當開心。

曾智勇Ljaucu．Zingrur會中表示，聚會所啟用後，將提供部落辦理豐年祭、歲時祭儀、文化展演等活動，讓部落族人更為凝聚，對部落有重要意義。

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曾智勇強調，原民會非常重視族人對部落聚會所需求，自民國105年至112年已核定屏東縣政府辦理興建8座部落聚會所，民國113年5月迄今，核定興建2座聚會所，分別為春日鄉七佳、歸崇部落佳崇聚會所及霧台鄉谷川部落聚會所，總經費共1226萬元。

另外，為改善既有老舊無照聚會所，原民會於去年9月份函頒「地方政府辦理既有聚會所就地合法化作業指引」，針對開放式聚會所補照，提報方式及計畫得以補助項目，並於2日核定來義鄉義林部落聚會所就地合法化改善工程1476萬元，以加速推動聚會所興建及改善進度，提供族人優質生活休憩與歲時祭儀活動空間。（編輯：郭諭儒）1140106

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曾智勇
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