花蓮鯉魚潭周邊多項工程推進 盼嶄新面貌迎客

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮熱門景區之一的鯉魚潭，每年縣府營造水舞光影秀吸客，近年周邊多項工程，造成景觀及遊客動線不佳；縱管處表示，西北碼頭整修後，遊艇泊靠增1席，盼嶄新面貌迎客。

鯉魚潭位於壽豐鄉鯉魚山腳下，因東傍鯉魚山而命名，是花蓮縣境內最大湖泊，花蓮八景之一「澄潭躍鯉」即是形容其美景。潭北附近有銅門慕谷慕魚、翡翠谷，潭南鄰近池南森林遊樂園區、白鮑溪等景點，遊憩設施包括環潭步道、自行車、森林步道、SUP立槳及遊湖等多元活動，是民眾休閒健身、親子郊遊野餐好地方；到了螢火蟲繁殖季節，點點螢光飛舞，可體驗生態旅遊。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處副處長洪肇昌接受中央社記者電訪表示，歷經花蓮0403地震、颱風影響，鯉魚潭遊客中心旁觀景平台受損、有安全疑慮，計畫拆除重建；一旁配合2026年花蓮縣府將主辦的世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC），潭北碼頭將一併整修，目前已提先期計畫審查。

洪肇昌指出，西北碼頭區、景觀步道以及全區污水處理相關工程持續推進，潭西北碼頭水岸工程接近完工，原本遊湖船艇泊靠區有5席，現增加為6席，今年1月底可望啟用；污水處理系統工程，因為施工過程，與附近商家協調後將截流管線增大1倍而稍有延宕，預計今年3月完工。

鯉魚潭周邊部分商家反映西北碼頭區大樹雜亂，影響視覺景觀，洪肇昌回應指出，若是公路旁行道樹非縱管處管理，但像是在遊客中心旁，近期發現有大樹枯死情形，就會立即處理。

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至於在鯉魚潭興建觀光旅館BOT案，洪肇昌說，依促進民間參與公共建設BOT（民間興建營運後轉移模式）委外招商，至今已公告6次，但都流標，將檢討此案，不排除改由自行規劃推動。

另外，依促參案委外的露營區，與業者合約在117年到期，在去年接連數個颱風後，災損相當嚴重，後續會持續關注修復狀況，並給予適切協助。（編輯：陳仁華）1140108